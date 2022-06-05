طالع: "الأوقاف" تُصدر بياناً حول موسم الحج للعام الحالي وتنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية





بعد انقطاع في موسمي الحج للعامين 2020 و 2021، عاد موسم الحج للعام الحالي 2022م، وفق 1443ه، وإن لم يكن باكتماله المعتاد لأسباب عديدة حالت دون ذلك على الوجه الذي نرغب في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية و"بعثة الحج الفلسطينية"، وخاصة بعد الانقطاع الطويل خلال العام الماضيين. وقد عملت طواقم الوزارة منذ اللحظة الأولى لمعرفتها بانطلاق الموسم، وبناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس حفظه الله رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية على القيام بما يلزم من إجراءات داخلية وخارجية لتسهيل القيام به على الوجه الصحيح والمناسب لدولة فلسطين.



وبناءً على ما تم إبلاغنا به من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية نود إحاطتكم علماً بالآتي:



1. تم إبلاغنا من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بأن موسوم الحج الحالي تم خفضه من الناحية العددية إلى (45%) من الحصة الخاصة بدولة فلسطين، كما كانت معتمدة قبل "جائحة كورونا"، وهذا أمر عام وينطبق على جميع البعثات في العالم.



2. الحصة العددية لدولة فلسطين للموسم الحالي من الحج 1443ه، بناء على النسبة (45%) هو (2988) حاجاً يتوزعون على المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة).



3. اشترطت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في هذا الموسم:



• أن يكون الحاج قد حصل على جرعتين كحدٍّ أدنى من المطاعيم المعترف بها داخل المملكة (مرفق أدناه قائمة بهذه المطاعيم).



• أن لا يزيد عمر الحاج عن سن (65) عاماً.



• أن لا يعاني من الأمراض الخطيرة والمزمنة.



• أن يجري الحاج الذي تم اختياره في القرعة فحص كورونا (PCR) قبل (72) ساعة من السفر.



4. سيتم تحديد الرسوم الخاصة بالحج لاحقاً وهذا فور الانتهاء من إجراءات فتح (عطاء النقل) المتوقع نهاية الأسبوع القادم، وضبط المبلغ الكلي للرسوم بناء عليه، لمعرفة القيمة النهائية لهذه الرسوم الواجب على الحج دفعها. وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد الدفع لإتاحة المجال للحجاج لتسديد الرسوم في الأوقات المحددة.



5. الحاج الذي يحالفه الحظ في قرعة الاختيار يجب عليه تسليم جواز سفره الفلسطيني في مديريات الأوقاف في المحافظات المختلفة، وذلك بعد انتهائه من دفع الرسوم وحصوله على وصل الدفع (الفيشة) حسب المواعيد التي ستحددها الوزارة.



6. لقد انتهت وزارة الأوقاف من خلال طواقمها العاملة من إجراءات استئجار "سكن الحجاج" لهذا الموسم في كل من "المدينة المنورة" و "مكة المكرمة"، حيث بذلت طواقم الوزارة جهود كبيرة في عملية الاستئجار وهو الأمر الذي أتاح عدم رفع الرسوم الخاصة بالحج لهذا الموسم بشكل كبير.



ونشرت "الأوقاف" اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي: 1. فايزر- بيونتك – Pfizer-BioNtech 2، 2. موديرنا – Moderna 2، 3. أكسفورد-أسترازينكا – Oxford-Astrazeneca 2، 4. جانسن – Janssen 1، 5. كوفوفاكس – Covovax 2، 6. نوفاكسوفيد – Nuvaxovid 2، 7. سينوفارم – Sinopharm 2، 8. ساينوفاك – Sinovac 2، 9. كوفاكسين – Covaxin 2، 10. سبوتنك – Sputnik-V 2





وفيما يلي قائمة الأسماء:





















































































































































رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول موسم الحج للعام الحالي 1443ه-2022م"، فيما نشرت أسماء الحجاج في المحافظات الشمالية.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: