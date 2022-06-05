شؤون فلسطينية

طالع: "الأوقاف" تُصدر بياناً حول موسم الحج للعام الحالي وتنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية

طالع: "الأوقاف" تُصدر بياناً حول موسم الحج للعام الحالي وتنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول موسم الحج للعام الحالي 1443ه-2022م"، فيما نشرت أسماء الحجاج في المحافظات الشمالية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

بعد انقطاع في موسمي الحج للعامين 2020 و 2021، عاد موسم الحج للعام الحالي 2022م، وفق 1443ه، وإن لم يكن باكتماله المعتاد لأسباب عديدة حالت دون ذلك على الوجه الذي نرغب في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية و"بعثة الحج الفلسطينية"، وخاصة بعد الانقطاع الطويل خلال العام الماضيين. وقد عملت طواقم الوزارة منذ اللحظة الأولى لمعرفتها بانطلاق الموسم، وبناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس حفظه الله رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية على القيام بما يلزم من إجراءات داخلية وخارجية لتسهيل القيام به على الوجه الصحيح والمناسب لدولة فلسطين.

وبناءً على ما تم إبلاغنا به من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية نود إحاطتكم علماً بالآتي:

1. تم إبلاغنا من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بأن موسوم الحج الحالي تم خفضه من الناحية العددية إلى (45%) من الحصة الخاصة بدولة فلسطين، كما كانت معتمدة قبل "جائحة كورونا"، وهذا أمر عام وينطبق على جميع البعثات في العالم.

2. الحصة العددية لدولة فلسطين للموسم الحالي من الحج 1443ه، بناء على النسبة (45%) هو (2988) حاجاً يتوزعون على المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة).

3. اشترطت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في هذا الموسم:

• أن يكون الحاج قد حصل على جرعتين كحدٍّ أدنى من المطاعيم المعترف بها داخل المملكة (مرفق أدناه قائمة بهذه المطاعيم).

• أن لا يزيد عمر الحاج عن سن (65) عاماً.

• أن لا يعاني من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

• أن يجري الحاج الذي تم اختياره في القرعة فحص كورونا (PCR) قبل (72) ساعة من السفر.

4. سيتم تحديد الرسوم الخاصة بالحج لاحقاً وهذا فور الانتهاء من إجراءات فتح (عطاء النقل) المتوقع نهاية الأسبوع القادم، وضبط المبلغ الكلي للرسوم بناء عليه، لمعرفة القيمة النهائية لهذه الرسوم الواجب على الحج دفعها. وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد الدفع لإتاحة المجال للحجاج لتسديد الرسوم في الأوقات المحددة.

5. الحاج الذي يحالفه الحظ في قرعة الاختيار يجب عليه تسليم جواز سفره الفلسطيني في مديريات الأوقاف في المحافظات المختلفة، وذلك بعد انتهائه من دفع الرسوم وحصوله على وصل الدفع (الفيشة) حسب المواعيد التي ستحددها الوزارة.

6. لقد انتهت وزارة الأوقاف من خلال طواقمها العاملة من إجراءات استئجار "سكن الحجاج" لهذا الموسم في كل من "المدينة المنورة" و "مكة المكرمة"، حيث بذلت طواقم الوزارة جهود كبيرة في عملية الاستئجار وهو الأمر الذي أتاح عدم رفع الرسوم الخاصة بالحج لهذا الموسم بشكل كبير.

ونشرت "الأوقاف" اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي: 1. فايزر- بيونتك – Pfizer-BioNtech 2، 2. موديرنا – Moderna 2، 3. أكسفورد-أسترازينكا – Oxford-Astrazeneca 2، 4. جانسن – Janssen 1، 5. كوفوفاكس – Covovax 2، 6. نوفاكسوفيد – Nuvaxovid 2، 7. سينوفارم – Sinopharm 2، 8. ساينوفاك – Sinovac 2، 9. كوفاكسين – Covaxin 2، 10. سبوتنك – Sputnik-V 2

وفيما يلي قائمة الأسماء:








































































أخبار ذات صلة

غزة: أول تعليق من نقابة المحامين على حادثة إحراق محامٍ في &#34;قصر العدل&#34;

غزة: أول تعليق من نقابة المحامين على حادثة إحراق محامٍ في "قصر العدل"

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

بلدية غزة تبدأ باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

بلدية غزة تبدأ باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

عكرمة صبري: يجب تكثيف الرباط في الأقصى لمنع تفرد الاحتلال به

عكرمة صبري: يجب تكثيف الرباط في الأقصى لمنع تفرد الاحتلال به

حماس: المقاومة لن تمرر أحداث المسجد الأقصى دون رد

حماس: المقاومة لن تمرر أحداث المسجد الأقصى دون رد

بكر يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الاحتلال يسير بثلاثة اتجاهات من الانتهاكات والجرائم بحق الصيادين

بكر يكشف لـ "دنيا الوطن": الاحتلال يسير بثلاثة اتجاهات من الانتهاكات والجرائم بحق الصيادين

شاهد: &#34;الإعلام المجتمعي&#34; يعقد ورشة عمل بعنوان حقوق المرأة بالجامعات في قطاع غزة

شاهد: "الإعلام المجتمعي" يعقد ورشة عمل بعنوان حقوق المرأة بالجامعات في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

بلدية غزة تبدأ باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

بلدية غزة تبدأ باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

عكرمة صبري: يجب تكثيف الرباط في الأقصى لمنع تفرد الاحتلال به

عكرمة صبري: يجب تكثيف الرباط في الأقصى لمنع تفرد الاحتلال به

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

حماس بـ &#34;ذكرى النكسة&#34;: المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض

حماس بـ "ذكرى النكسة": المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: سبع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

منوعات

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: &#34;آمبورتي أستر عليكي&#34;

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: "آمبورتي أستر عليكي"

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

عربي

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع إسرائيل

المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع إسرائيل

ترقبا لزيارة بايدن.. حمد بن جاسم يتحدث عن &#34;غطاء نووي&#34; للخليج و&#34;آخر ارتفاع كبير

ترقبا لزيارة بايدن.. حمد بن جاسم يتحدث عن "غطاء نووي" للخليج و"آخر ارتفاع كبير

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج