غزة: أول تعليق من نقابة المحامين على حادثة إحراق محامٍ في "قصر العدل"

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد مسؤول الإعلام في نقابة المحامين، توفيق أبو غلوة، أن "نقابة المحامين تأسف أسفاً شديداً على ما حدث اليوم صباحاً في قصر العدل من الاعتداء على الزميل المحامي عصام أبو وطفة".ووفق أحد المحامين، فإن "أحد الخارجين عن القانون قام بسكب البنزين على أحد المحامين وإشعال النار في جسده".وقال أبو غلوة في تصريح خاص "لدنيا الوطن" :"إن نقابة المحامين تعتبر الاعتداء على الزميل أبو وطفة أثناء تأدية دوره في إرسال رسائل، إنما هو اعتداء على كافة منظومة العدالة".وأضاف: أن النقابة ستعمل لإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة"، مشيراً إلى أن مجلس نقابة المحامين الآن في انعقاد دائم ومتواصل للخروج في بيان صحفي يتحدث عن الواقعة ومخاوف النقابة منها.