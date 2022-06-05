أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق









رام الله - دنيا الوطنقلد وزير العمل د. نصري أبو جيش، نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية طوال فترة تسلمه المنصب على مدار 10 أعوام، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي الدورة (110) المنعقد في جنيف.ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور الرائد والمميز الذي قام به رايدر في دعم قضايا العمل والعمال وخاصة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.جاء ذلك بحضور، السفير والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، والأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد.