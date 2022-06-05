حماس: المقاومة لن تمرر أحداث المسجد الأقصى دون رد

واقتحمت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك استعداداً لاقتحامات المستوطنين.



