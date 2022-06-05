حماس: المقاومة لن تمرر أحداث المسجد الأقصى دون رد
شدد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، على أن "المقاومة وعلى رأسها حماس لن تُمرر أحداث الأقصى دون رد".
وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن ما يقوم به الاحتلال فيما يدعيه "أعياد يهودية" لديه "هو عدوان سافر على المسجد الأقصى وعلى قدسيته".
وقال: إن "موقف المقاومة باعتبار الأقصى خط أحمر هو موقف ثابت، وما يقوم به الاحتلال هناك هو تجاوز للخطوط الحمراء".
وأضاف أن "إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لاقتحام الأقصى يؤكد إصرار الاحتلال على ممارسة العدوان والإجرام على الأقصى المبارك".
واقتحمت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك استعداداً لاقتحامات المستوطنين.
كما وحاصرت قوات الاحتلال المرابطين في المصلى القبلي وسط تصدي المصلين والمرابطين لهم بالحجارة والمقاعد.
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