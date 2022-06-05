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الأردن: مقتل طيارين نتيجة سقوط طائرة تدريب في منطقة الرمثا بمحافظة إربد

الأردن: مقتل طيارين نتيجة سقوط طائرة تدريب في منطقة الرمثا بمحافظة إربد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل طيارين نتيجة سقوط طائرة تدريب في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وقد صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد. (وفق وكالة الأنياء الأردنية بترا).

وبين المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.







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