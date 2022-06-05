شاهد: "الإعلام المجتمعي" يعقد ورشة عمل بعنوان حقوق المرأة بالجامعات في قطاع غزة
عقد مركز الإعلام المجتمعي CMC، يوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، ورشة عمل حول حقوق المرأة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وأبرز القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها إعلامياً، بمشاركة حوالي 30 طالب/ة وخريج/ة من كليات الإعلام والحقوق، الذين تم اختيارهم وبناء قدراتهم ضمن مشروع ساندها ومشروع احترمها المرحلة الأولى ليكونوا سفراء وسفيرات من أجل حقوق المرأة ونشر الوعي حولها بين أقرانهم الشباب.
وتأتي هذه الجلسة ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية – احترمها 2"، الذي ينفذه مركز الإعلام المجتمعي بالشراكة مع مؤسسة هينرش بل الألمانية. ويهدف مشروع احترمها إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة من خلال رفع وعي طلبة الجامعات والأكاديميين بحقوق المرأة، وتمكين الأكاديميات ومأسسة هيئة الاكاديميات الفلسطينيات التي تم تشكيلها لخدمتهن والدفاع عن حقوقهن.
وقالت عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، أن CMC يسعى دائماً للعمل مع كافة الفئات ذات العلاقة أثناء معالجة قضايا وحقوق المرأة والشباب إعلامياً. وفيما يتعلق بحقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية، يعمل مركز الإعلام المجتمعي للعام الثالث على التوالي في دعم وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في الجامعات وتحسين واقعها عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي يستهدف خلالها إدارة الجامعات، والأكاديميين/ات، والطلاب والطالبات، وكافة أفراد المجتمع في قطاع غزة.
ويسر الورشة الاستشاري محمود عبد الهادي، حيث عرّف المشاركين/ات بهيئة الأكاديميات الفلسطينيات PAC وخطة انطلاقها، التي يعمل CMC على مأسستها للعام الثالث على التوالي بهدف خلق جسم نسوي مستقل قادر على الدفاع عن حقوق الأكاديميات وتمثيلهن. واستعرض عبد الهادي أهم انتهاكات حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية، كما طرح فجوة المعرفة لدى الأكاديميات بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة التي وقّعت عليها دولة فلسطين، كونها تُلزم الجامعات الفلسطينية بتعديل أنظمتها وقوانينها الداخلية بما يلائم ما ورد في هذه الاتفاقيات.
وتم تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل لتطوير أفكار حملات مناصرة رقمية تُسلط الضوء على واقع وحقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية، وقدّم المشاركون/ات سلسلة من الأفكار النوعية والمختلفة التي سينفذها السفراء والسفيرات خلال المرحلة القادمة بتوجيه ومتابعة مركز الإعلام المجتمعي.
وفي نهاية الورشة خرج المشاركون/ات بمجموعة توصيات، أبرزها، تكثيف جهود تعزيز ثقافة احترام حقوق الأكاديميات، ومعالجة التحديات التي تواجهها، كون النساء الأكاديميات هن الفئة الأكثر تعلُماً في المجتمع والأكثر استحقاقاً لتقلد مراكز صنع القرار، وتحسين واقع المرأة في الجامعات يدعم تمثيلها ومشاركتها في كافة المناصب على جميع المستويات.
وشدد المشاركون/ات على أهمية إطلاق حملة مناصرة مستندة على أرضية علمية وحقائق ودراسات تبرز حجم خطورة انتهاك حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية وآثارها على المجتمع، وأكدوا على ضرورة الحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في الجامعات.
يُشار إلى أن مركز الإعلام المجتمعي قد نفذ ضمن أنشطة مشروع احترمها (2) جلسة حوارية للصحافيين/ات لمناقشة أهم قضايا المرأة في الجامعات التي يجب تسليط الضوء عليها إعلامياً، وعقد أيضاً سلسلة من جلسات النقاش في جامعات الأزهر والأقصى وفلسطين حول حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديميات بمشاركة أكثر من 60 أكاديمي/ة، ونظم سلسلة زيارات تعريف وتشبيك للمؤسسات الأهلية بمشاركة اللجنة التحضيرية لهيئة الأكاديميات الفلسطينيات PAC، ويستعد لتنفيذ تدريب لتطوير قدرات مجموعة من الأكاديميات، وبالتوازي يستعد لتنفيذ مخيم احترمها لتطوير قدرات الطلبة وخريجي/ات الإعلام والحقوق في الجامعات.
يُذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.
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