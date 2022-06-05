مجدلاني يكشف حقيقة تصريحات نسبت إليه بشأن بقائه وزيراً بالحكومة

وجاء في البيان أن "هذه الحملة المدسوسة التي تقودها جهات مغرضة عبر دس أخبار ومعلومات عارية عن الصحة ضد شخص الوزير تهدف إلى خلق البلبة والتشهير المتعمد ".



وأوضح مجدلاني أنه " لم يدلِ أو يصرح بأي تصريحات تتعلق ببقائه وزيراً من عدمه، وأنه ايضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في الصحافة، وأن الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية سوف تتابع مروجي هذه الأخبار الملفقة وتلاحقهم وفقا للمقتضى القانوني المعمول به في فلسطين".



كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن التجريح والتشهير.



رام الله - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني ما "أُشيع" حول بقائه وزيراً في أي حكومة فلسطينية.وأشار مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن ما يتم نشره "يأتي في سياق الحملة المتواصلة التي تهدف إلى التشهير والتشويه بأخبار وتصريحات ملفقة ومدسوسة تمس شخصه ".