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المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع إسرائيل

المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المغرب اليوم الأحد عن توقيعه اتفاقا جديدا مع إسرائيل لمراقبة وحماية البيانات الشخصية، وذلك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين.

وبحسب موقع  "هبة بريس" المغربي فإن ذلك جاء خلال مشاركة وفد من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين، الذي استضافته في اليوم الأول والثاني من يونيو الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية.

وذكر بلاغ للجنة أنه قبل هذه المشاركة تم عقد اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي بين جلعاد سمامة مفوض هيئة حماية الخصوصية، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتباحث المسؤولان بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب، وإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يذكر بأن مجموعة العمل الدولية حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، تعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ولهذه الغاية، تقوم المجموعة بصياغة توصيات ومبادئ توجيهية لاستعمال هذه التكنولوجيا بطريقة تتوافق مع متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

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