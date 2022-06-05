الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

رام الله - دنيا الوطنأصدر حسين الشيخ، أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، تصريحاً بمناسبة ذكرى نكسة الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967.وقال الشيخ، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا التاريخ يدق ابواب عواصم العالم ، ليذكرهم بظلمهم وغياب عدلهم تجاه شعب فلسطين ، وصمتهم ودعمهم لإحتلال عنصري".وأكد الشيخ، أن هذا اليوم هو يوم يجدد فيه الشعب الفلسطيني ايمانه بالنضال المستمر حتى دحر هذا الاحتلال ورحيله عن الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة بعاصمتها الابدية القدس.