عاجل

  • الخارجية الفلسطينية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اقتحامات الأقصى ونحذر من مخاطرها

مباشر | المرابطون يتصدّون لاقتحامات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

حماس بـ "ذكرى النكسة": المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض

حماس بـ "ذكرى النكسة": المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات".

وتابعت الحركة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 55 للعدوان الإسرائيلي عام 1967م، أن المقاومة قد "أثبتت قدرتها على توحيد شعبنا ولجم الاحتلال وردّ العدوان وقلب معادلة الصراع مع العدو". 

وأكدت على أن "شعبنا قادرٌ ومصمّمٌ على إفشال كلّ مخططات الاحتلال وإحباط مشاريعه وانتزاع حقوقه الوطنية وتحقيق تطلعاته". 

وأضافت حماس، "ليكن تحرّكنا نحو وحدة وطنية وشراكة حقيقية تجمع الكلّ الفلسطينيّ، وفق برنامج نضالي مقاوم، يحمي الحقوق ويدافع عن الثوابت والمقدسات، وإنَّ أيّ محاولات لإحياء مسار تفاوضي عبثيّ، لن يجني منه أصحابه سوى مزيد من الخيبة والفشل".  

وشدّدت على أن "جرائم الاحتلال ومجازره وعدوانه المتواصل ضدّ الأرض والشعب والمقدسات، وفي القلب منها القدس والأقصى لن تمنحه أمناً أو سيادة مزعومة على شبر منهما، ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا". 

ولفتت إلى أن "الاحتلال الغاشم بات يحمل بذور زواله، والشكّ في مستقبل كيانه، ورحيل قطعان مستوطنيه". 

ودعت الحركة إلى "التراجع عن مسار التطبيع الذي اتخذته بعض عواصمنا العربية مع العدو، ونؤكّد أنَّه لا يخدم سوى الاحتلال". 

ولفتت إلى أن "واجب تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنَّما هو واجب الأمَّة قاطبة". 

وطالبت حماس "الأمة إلى تشكيل جبهة عربية وإسلامية؛ تدعم وتعزّز ثبات شعبنا على أرضه، وتدعم صموده ونضاله المشروع حتّى زوال الاحتلال".
 

أخبار ذات صلة

الكسواني: نهج الاحتلال في الأقصى سيؤدي لانفجار لايمكن السيطرة عليه

الكسواني: نهج الاحتلال في الأقصى سيؤدي لانفجار لايمكن السيطرة عليه

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات مفروضة بقوة الاحتلال ولن تصبح جزءا من الواقع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى

"الخارجية": الاقتحامات مفروضة بقوة الاحتلال ولن تصبح جزءا من الواقع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

شاهد: طفل فلسطيني يؤم بعض المصلين في صلاة الضحى اليوم

شاهد: طفل فلسطيني يؤم بعض المصلين في صلاة الضحى اليوم

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: سبع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الأحد

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الأحد

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الأحد

الأسير محمد عارضة يتعرض للتهديد بالقتل

الأسير محمد عارضة يتعرض للتهديد بالقتل

حسين الشيخ: الرئيس عباس يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد

حسين الشيخ: الرئيس عباس يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد

ناصيف يدعو للحشد والدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي

ناصيف يدعو للحشد والدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الخارجية: نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأميركية لإنهاء الاحتلال

الخارجية: نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأميركية لإنهاء الاحتلال

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يومي الأحد والاثنين

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يومي الأحد والاثنين

الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة

الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة

منوعات

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: &#34;آمبورتي أستر عليكي&#34;

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: "آمبورتي أستر عليكي"

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

عربي

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

ترقبا لزيارة بايدن.. حمد بن جاسم يتحدث عن &#34;غطاء نووي&#34; للخليج و&#34;آخر ارتفاع كبير

ترقبا لزيارة بايدن.. حمد بن جاسم يتحدث عن "غطاء نووي" للخليج و"آخر ارتفاع كبير

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج

اليونيفيل تؤكد أن شراكاتها أساسية للسلام الدائم جنوب لبنان

اليونيفيل تؤكد أن شراكاتها أساسية للسلام الدائم جنوب لبنان