حماس بـ "ذكرى النكسة": المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات".وتابعت الحركة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 55 للعدوان الإسرائيلي عام 1967م، أن المقاومة قد "أثبتت قدرتها على توحيد شعبنا ولجم الاحتلال وردّ العدوان وقلب معادلة الصراع مع العدو".وأكدت على أن "شعبنا قادرٌ ومصمّمٌ على إفشال كلّ مخططات الاحتلال وإحباط مشاريعه وانتزاع حقوقه الوطنية وتحقيق تطلعاته".وأضافت حماس، "ليكن تحرّكنا نحو وحدة وطنية وشراكة حقيقية تجمع الكلّ الفلسطينيّ، وفق برنامج نضالي مقاوم، يحمي الحقوق ويدافع عن الثوابت والمقدسات، وإنَّ أيّ محاولات لإحياء مسار تفاوضي عبثيّ، لن يجني منه أصحابه سوى مزيد من الخيبة والفشل".وشدّدت على أن "جرائم الاحتلال ومجازره وعدوانه المتواصل ضدّ الأرض والشعب والمقدسات، وفي القلب منها القدس والأقصى لن تمنحه أمناً أو سيادة مزعومة على شبر منهما، ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا".ولفتت إلى أن "الاحتلال الغاشم بات يحمل بذور زواله، والشكّ في مستقبل كيانه، ورحيل قطعان مستوطنيه".ودعت الحركة إلى "التراجع عن مسار التطبيع الذي اتخذته بعض عواصمنا العربية مع العدو، ونؤكّد أنَّه لا يخدم سوى الاحتلال".ولفتت إلى أن "واجب تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنَّما هو واجب الأمَّة قاطبة".وطالبت حماس "الأمة إلى تشكيل جبهة عربية وإسلامية؛ تدعم وتعزّز ثبات شعبنا على أرضه، وتدعم صموده ونضاله المشروع حتّى زوال الاحتلال".