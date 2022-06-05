شاهد: طفل فلسطيني يؤم بعض المصلين في صلاة الضحى اليوم

ويظهر مقطع الفيديو طفل فلسطيني يؤم بعض المصلين في صلاة الضحى اليوم.وكانت منظمات إسرائيلية قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين، في ذكرى ما يسمونه بعيد "نزول التوراة"، أو "الشفوعوت"، المعروف بعيد "الأسابيع"، وذلك بعد أسبوع من تنظيم ما تسمى بمسيرة "الأعلام" في القدس المحتلة.وقد بدأت المرحلة الأولى عمليات الاقتحام عند نحو الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة، وستتواصل حتى الحادية عشر ظهرًا، في حين ستبدأ المرحلة الثانية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثانية والنصف.