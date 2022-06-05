الدفاع الروسية: تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة غربية

صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت مركز تدريب للمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في مقاطعة سومي بشمال البلاد.





وقال:" إن هذا المركز قام مدربون أجانب فيه بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع".



وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف كوناشينكوف أنه نتيجة هجوم صاروخي تم تدمير نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا بجنوب أوكرانيا.



كما تم استهداف 27 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى موقعين للقيادة، و6 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.



وذكر المتحدث أن الطيران الحربي الروسي ضرب 54 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، مضيفا أن الغارات الجوية أدت إلى مقتل أكثر من 400 عنصر للفصائل القومية، وتمدير 20 دبابة ومدرعة، و4 راجمات صواريخ من طراز BM-21 "غراد"، و9 قطع مدفعية، و29 مركبة مختلفة الأغراض.



وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية كانت تقل أسلحة وذخيرة، كما تم خلال اليوم الماضي تدمير 17 طائرة بدون طيار، بينها طائرتان من طراز "Bayraktar-TB2".



وقصفت القوات الصاروخية والمدفعية خلال يوم 33 موقع قيادة، و131 موقع إطلاق نار لوحدات المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى 542 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.



وإجمالا، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا، تدمير 187 طائرة معادية، و129 مروحية، و1104 طائرات بدون طيار، و328 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3406 دبابات ومدرعات أخرى، و466 راجمة صواريخ، و1769 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3405 مركبات عسكرية خاصة.





رام الله - دنيا الوطنوأعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية أن