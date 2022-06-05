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المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المغرب عمليّته السنويّة الكبرى لاستقبال أفراد جاليته خلال موسم الصيف، عبر موانئ أوروبية، وبخاصّة منها تلك الإسبانيّة، وهي عمليّة كانت قد توقّفت بسبب جائحة كوفيد-19، ثمّ الأزمة الدبلوماسيّة مع مدريد.

وقالت مؤسّسة محمد الخامس للتضامن في بيان، إنّها ستُطلق نسخة 2022 من عمليّة (مرحبا) لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداءً من الاحد 5 يونيو 2022.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد أوضح البيان أنّ نسخة هذه السنة تتميّز بفتح مراكز للاستقبال في موانئ موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء الإسبانيّة، وفي سيت ومرسيليا في جنوب فرنسا، وفي جنوة بإيطاليا.

وستتمّ في إطار عمليّة مرحبا تعبئة أكثر من ألف شخص، من أطبّاء ومساعدين اجتماعيّين ومتطوّعين، لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في الموانئ والمطارات وسواها من مراكز الراحة.

وحددت إسبانيا جارة المغرب تاريخ الخامس عشر من يونيو لبدء عملية استقبال وعبور المغاربة المقيمين في الخارج، على أن تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر.

في 2019، أتاحت عملية مرحبا لأكثر من 3.3 ملايين مسافر بعبور مضيق جبل طارق خلال الصيف عبر الموانئ الإسبانية.

ويتعلّق الأمر بحسب الحكومة الإسبانيّة بـواحدة من أكبر عمليّات تدفّق الأشخاص بين القارّات في مثل هذا الوقت القصير.

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