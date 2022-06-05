إجلاء بايدن إثر تحليق طائرة "بالخطأ" فوق منزل يقضي فيه عطلته

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول في البيت الأبيض، السبت، أن طائرة خاصة دخلت "عن طريق الخطأ" المجال الجوي للمنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه "تمّ اتخاذ إجراء احترازي" إثر الواقعة، بحسب مانقلت وكالة أسوشييتد برس.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد تم نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد حوالي مئتي كيلومتر شرق واشنطن.ولفت المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أن بايدن وزوجته "بأمان".وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين في بيان "قبيل الساعة 13,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث، من طريق الخطأ، والآن المنطقة آمنة".