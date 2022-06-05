شاهد: مجموعات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك استعداداً لاقتحامات المستوطنين.كما وحاصرت قوات الاحتلال المرابطين في المصلى القبلي وسط تصدي المصلين والمرابطين لهم بالحجارة والمقاعد.وأفاد مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن حتى هذه اللحظة خمس مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى ويقومون بصلوات استفزازية.وقد أدى المرابطون صلاة الضحى في وجه اقتحام مجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلالوكانت منظمات إسرائيلية قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين، في ذكرى ما يسمونه بعيد "نزول التوراة"، أو "الشفوعوت"، المعروف بعيد "الأسابيع"، وذلك بعد أسبوع من تنظيم ما تسمى بمسيرة "الأعلام" في القدس المحتلة.وقد بدأت المرحلة الأولى عمليات الاقتحام عند نحو الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة، وستتواصل حتى الحادية عشر ظهرًا، في حين ستبدأ المرحلة الثانية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثانية والنصف.