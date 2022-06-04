

يذكر أن الأسير محمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 16 أيار/ مايو 2001، وأصدرت المحكمة الإسرائيلية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى عشرين عامًا أخرى؛ بتهمة الانتماء والعضوية في لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.



ونجح الأسير محمد عارضة بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر 2021، برفقة الأسرى أيهم كممجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع.



رام الله - دنيا الوطنأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، أن "الأسير محمد عارضة يتعرض للتهديد بالقتل في عزل سجن إيشل من السجناء الجنائيين اليهود، ما يشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على حياته، في ظل تجاهل إدارة السجن لتلك التهديدات".وأفاد الأسير محمد عارضة بحسب بيان لمؤسسة مهجة القدس، أن "إدارة سجن إيشل تعزله في زنزانة انفرادية في قسم يتواجد فيه سجناء جنائيين يهود، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة سواءً من إدارة وسجاني السجن أو من السجناء الجنائيين اليهود، لافتًا إلى أن إدارة السجن تتجاهل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بل وتقوم بالتنغيص عليه في عزله".من جهتها حملت مؤسسة مهجة القدس دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد قاسم عارضة، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال لوضع حد لوقف هذه الهجمة على الأسير العارضة.