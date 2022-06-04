فدائي السلة يحسم موقعة الكويت ويتصدر بأربع نقاط مهمة

وحضر اللقاء: أكرم الرجوب محافظ محافظة جنين وأبو جهاد حجة أمين عام للجنة الاولمبية وثائر أبو بكر ممثلا عن شركة جوال الراعية لفدائي السلة وعدي دراغمة ممثلا عن الجامعة الأمريكية ورؤساء الاتحادات الكويتية والعراقية والفلسطينية ومدير عام المجلس الاعلى والشباب بالشمال يوسف الزعبي وشخصيات رياضية واعتبارية.



وجاءت التفاصيل كالآتي:

الربع الاول: بداية متوازنة من المنتخب ينالفلسطيني والكويتي حيث جس النبض بينهما كان سريعا لينتقل الجانبان للهجمات والتصويبات من اجل التسجيل السريع ليتقدم الكويت 5 مقابل 2 ثم 7 مقابل 2، وازداد المنتخب الكويتي بهجماته مسجلا 10 نقاط تبعه تامر حبش بثلاثية قلصت النتيجة لتصل الى 10 مقابل 6 ، ثم يعود حبش ويسجل نقطتين مقلصا الفارق الى 4 نقاط، قبل أن يسجل جمال ميالة ثلاثية جميلة لتصل الى 14 الكويت مقابل 11 فلسطين.



بدات المباراة تدخل مرحلة التنافس الشديد بينهما من خلال الهجمات المتبادلة والتسجيل من كلاهما بغية انهاء الربع الاول كل لمصلحته.



وأضاع الوطني فرصة من هجمة مرتدةللتسجيل عوضها احمد هارون بنقطتين لتصبح النتيجة 13 مقابل 20 لمصلحة الكويت .



ليأتي دور مايكل المصري ويسجل ثلاثية في وقت مناسب ليصبح الفارق نقطتان فقط 18 مقابل 20 ، يعود الخبرة احمد هارون ويسجل التعادل بين المنتخبين 20 مقابل 20 .وسجل منتخب الكويت نقطتان انتهى فيهم الربع الاول بتقدم الكويت علىفلسطين 22 مقابل 20 .



الربع الثاني: بداية كويتية بنقطتين لتصبحالنتيجة 26 مقابل 20 ، في ظل هجمات فلسطينية غير موفقة بالتسجيل، ودفاع كويتي مغلقما ادى لتعذر دخول لاعبي الفدائي من تحت السلة للتسجيل ، ولم تثمر محاولات محمد الشرخ في التسجيل للتسرع رغم تألقه في الدفاع من تحت سلة فلسطين.



وكالعادة مايكل المصري يفتح له المجال للتسجيلويسجل ثلايته الثانية من محاولتين متتاليتين مقلصا الفارق الى 3 نقاط قبل ان يسجلالشرح نقطتين لتصبح النتيجة 31 مقابل 27 ويعود الشرخ ويسجل نقطتين لفلسطين 31 مقابل 29 .



وتزداد الإثارة بين المنتخبين في هذا الوقتلتقارب النتيجة والاداء ايضا في ظل هجمات متبادلة واغلاق المنطقة الدفاعية للمنتخبين ليكون التسجيل نقطة بمثلها .



وسجل شان نقطتين قلص الفارق الى نقطة 32 مقابل31 ، منتخب الكويت يريد تعويض ما فات امام العراق من خلال التفوق على فلسطين لكن المنافسة قوية داخل الميدان من الجانبين للفوز باللقاء ليتقدم فلسطين للمرة الاولى بنتيجة 33 مقابل 32 للكويت في ظل حماس قوي من لاعبي الفدائي بغية تقديم المستوى الجيد والنتيجة الايجابية للمنتخب.



وعاد منتخب الكويت بقوة متقدما على الوطني 37مقابل 33 قبل ان يسجل احمد سنجق مسجلا تقليص الفارق الى نقطتين 37 مقابل 35 ،ليعود شان ويسجل نقطة لتصبح النتيجة 37 للكويت مقابل 36 فلسطين.



وعاد المميز مايكل المصري وسجل ثلاثيته الثالثة على التوالي مع الثانية الاخيرة من عمر الربع الثاني لتتقدم فلسطين منجديد بنقطة 40 مقابل 39.



وكان واضحا من خلال الربعين الاول والثاني تقارب المستوى بين المنتخبين اداء ونتيجة وحماسة لتحقيق الفوز والخروج بنقاط اللقاء ، فالفوز باللقاء يعني ارتفاع رصيد فلسطين الى 4 نقاط بالصدارة فيما اذا فاز الكويت يعني 3 نقاط كونه خسرامام العراق.



الربع الثالث: بداية فلسطينية في الربع الثالث من ثلاثية فلسطينية ترد عليهالكويت بثلاثية تتقدم بموجبها الكويت 44 مقابل 43 ثم 47 مقابل 43 ، قبل ان يتابعمحمد موسى كرة مسجلا نقطتين ونقطة لحبش 46 مقابل 49 ، لتزداد الامور اثارة بتسجيل شان نقطتين وضربة حرة معادلا النتيجة 49 مقابل 49 ، قبل ان يعودالكويت للتقدم 51 نقطة مقابل 49.



وعادت الاثارة من جديد لتقارب النتيجة قبل انتسجل الكويت من جديد ثلاثية 57 مقابل 52 نقطة.



وقلص الياس صوالحة الفارق من الرميات الحرة 57 مقابل 54 قبل ان يسجل لاعب الكويت ثنائية جميلة ورمية حرة تعود النتيجة للكويت 60 مقابل 54 ، ويعود قصي عناني قائد الوطني ويسجل نقطة 55مقابل 61 ثم المصري لتصبح النتيجة 61 مقابل 57 .لينتهي الربع الثالث والمجموع الكلي تقدم الكويت 61 نقطة مقابل 57 نقطة.



الربع الرابع: بداية فلسطينية قبل ان تسجل الكويت ثم فلسطين مرة جديدة 63 مقابل 62 ، فالربع الرابع حاسم للمنتخبين لتحقيقالفوز ، فزادت الندية بالهجمات من المنتخبين والتسجيل قبل ان تسجل الكويت ثلاثية68 مقابل 64. ثم 71 للكويت 65 فلسطين . ليعود المنقذ جمال ميالة مسجلا ثلاثية مقلصا الفارق لنقطة 71مقابل 70 .ليعود ميالة للتسجيل والتقدم 73 مقابل71 ثم شان ونقطتين 75 مقابل 71 .



عادت الكويت وسجلت مقلصة الفارق الى نقطة 75مقابل 74 ، ثم 78 لفلسطين ، حيث استطاع الفدائي العودة باللقاء الذي كان دوما منتخب الكويت متقدما قبل ان يعادل الوطني ويتقدم في الرباع الاخير الحاسم ليبدأ الوطني بالتقدم وتوسيع الفارق 80 مقابل 74 قبل الختام بدقيقة و35 ثانية ، وأخذ الاسبقية بفارق 6 نقاط لينتهي الربع الاخير والمباراة بفوز مستحق ومهم لفلسطين بنتيجة 85 مقابل 78.

