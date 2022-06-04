شؤون فلسطينية

ناصيف يدعو للحشد والدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي

ناصيف يدعو للحشد والدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس رأفت ناصيف، اليوم السبت، إلى الحشد والرباط من أجل الدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي، في ظل تواصل اعتداءات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقهما.

ووجه ناصيف دعوة إلى أهالي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بضرورة شد الرحال والزحف إلى المسجد الأقصى، موضحا أنه "بمواصلة إعمار الأقصى، نعزز الحقيقة، بأنه أقصانا لا هيكلهم المزعوم، حتى لو اقتحموه عنوة".

وتابع ناصيف: "أهلنا في خليل الرحمن المسجد الإبراهيمي أمانة عندكم، فادفعوا عنه"، وذلك على ضوء الخطط التهويدية والاستيطانية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية.

وشدد على أن المقاومة هي خيار شعبنا للتحرير، معتبرا أن أي حديث أو اتصالات بهدف العودة إلى ما وصفها "مهزلة" المفاوضات والتسوية، إنما هو مرفوض من دماء الشهداء وأنين الأسرى وساحات الأقصى وميادين الوفاء لفلسطين الأرض والإنسان.

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين (5 و6 يونيو الجاري)، للتصدي للاقتحامات المتوقعة للمستوطنين في هذين اليومين.

يأتي ذلك في ظل إطلاق جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى “عيد نزول التوراة” العبري.

وأكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

وقال الشيخ صبري إنه “يجب التمسك في الدفاع عن المسجد الأقصى، والاستمرار في شد الرحال إليه، لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد”.

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: “في ظل هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

وأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة أمس الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في “جمعة الحشد الكبير” رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأميركية لإنهاء الاحتلال

الخارجية: نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأميركية لإنهاء الاحتلال

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يومي الأحد والاثنين

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يومي الأحد والاثنين

الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة

الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة

وقفة في رام الله لللمطالبة بستعادة جثامين الشهداء المحتجزة

وقفة في رام الله لللمطالبة بستعادة جثامين الشهداء المحتجزة

الصالح يدعو لتقديم المزيد من الدعم المالي لصالح قطاع الحكم المحلي بفلسطين

الصالح يدعو لتقديم المزيد من الدعم المالي لصالح قطاع الحكم المحلي بفلسطين

&#34;فتح&#34; تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين

"فتح" تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

الاحتلال يعتقل شاباً من البلدة القديمة في القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من البلدة القديمة في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصيف يدعو للحشد والدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي

ناصيف يدعو للحشد والدفاع عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يومي الأحد والاثنين

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يومي الأحد والاثنين

الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة

الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة

وقفة في رام الله لللمطالبة بستعادة جثامين الشهداء المحتجزة

وقفة في رام الله لللمطالبة بستعادة جثامين الشهداء المحتجزة

&#34;فتح&#34; تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين

"فتح" تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

الاحتلال يعتقل شاباً من البلدة القديمة في القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من البلدة القديمة في القدس

صوافطة: شعبنا قادر على إحباط مخططات التهويد في القدس

صوافطة: شعبنا قادر على إحباط مخططات التهويد في القدس

منوعات

شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما بشكل رسمي

شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما بشكل رسمي

في أحدث ظهور..ياسمين صبري بنحافة غير مسبوقة

في أحدث ظهور..ياسمين صبري بنحافة غير مسبوقة

بعد خيانة بيكيه..شاكيرا في المستشفى

بعد خيانة بيكيه..شاكيرا في المستشفى

شاهد: محامية جوني ديب تظهر لأول مرة مع حبيبها

شاهد: محامية جوني ديب تظهر لأول مرة مع حبيبها

صور: بنات (السلطانة هيام) يخطفن الأضواء في شوارع برلين

صور: بنات (السلطانة هيام) يخطفن الأضواء في شوارع برلين

ما حقيقة الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم؟

ما حقيقة الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم؟

شاهد: نسرين طافش تستعرض جسمها ورشاقتها في صالة الجيم

شاهد: نسرين طافش تستعرض جسمها ورشاقتها في صالة الجيم

نادين الراسي ترقص بالمايوه..ومنقوشة الزعتر في لبنان تثير غضبها

نادين الراسي ترقص بالمايوه..ومنقوشة الزعتر في لبنان تثير غضبها

شاهد: جوني ديب يحتفل بفوزه وسط آلاف المعجبين في لندن

شاهد: جوني ديب يحتفل بفوزه وسط آلاف المعجبين في لندن

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص شرقي على أنغام (الحركة دي)

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص شرقي على أنغام (الحركة دي)

عربي

اليونيفيل تؤكد أن شراكاتها أساسية للسلام الدائم جنوب لبنان

اليونيفيل تؤكد أن شراكاتها أساسية للسلام الدائم جنوب لبنان

شاهد: هزّة أرضية تضرب الكويت بقوة 5 درجات على مقياس &#34;ريختر&#34;

شاهد: هزّة أرضية تضرب الكويت بقوة 5 درجات على مقياس "ريختر"

وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية