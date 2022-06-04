الجهاد الإسلامي تنهي المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية بقطاع غزة



وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الانتخابات الداخلية جرت في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية.



وأشارت الحركة، إلى أن انتخاباتها الداخلية سيتم استكمالها في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج ، لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة المقبلة.



ووأوضحت، أن الانتخابات الداخلية تجري داخل سجون الاحتلال وفي الداخل والخارج بشكل دوري وفق النظام الأساسي للحركة.



رام الله - دنيا الوطنانهت حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من الانتخاباتها الداخلية بالقطاع، وذلك توجه اصحاب حق الاقتراع في ساحة القطاع إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات قطاع غزة الخمسة.