صوافطة: شعبنا قادر على إحباط مخططات التهويد في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس فازع صوافطة، أن الشباب المنتفض في مدينة القدس، أثبت أنه قادر على إحباط مخططات العدو الهادفة لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.وأضاف صوافطة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لقطعان المستوطنين أن يفرضوا وقائع جديدة في مدينة القدس، وأنه مستعد للتضحية ودفع ثمن كرامة أرضنا ومقدساتنا.وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط أمام تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرا أن تزايد حملات الاعتقال وارتقاء الشهداء لن يثني شعبنا عن مواصلة التصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه واقتحاماتهم للأقصى ولمدننا الفلسطينية.وذكر أن استهداف الاحتلال للفلسطينيين "لن يفت من عضدهم ولن يثنيهم عن مواصلة المقاومة"، لافتا إلى أن الشباب الثائر في الضفة الغربية يتمسك بالتحدي والمقاومة أمام إجراءات الاحتلال وعربة مستوطنيه.وأوضح صوافطة أن نقاط التماس والمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تشهد حالة من التزايد، ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية لدى شعبنا لمواصلة النضال من أجل دحر الاحتلال والتخلص منه.وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين (5 و6 يونيو/ حزيران الجاري)، للتصدي للاقتحامات المتوقعة للمستوطنين في هذين اليومين.يأتي ذلك في ظل إطلاق جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى "عيد نزول التوراة" الإسرائيلي.وأكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.وقال الشيخ صبري إنه “يجب التمسك في الدفاع عن المسجد الأقصى، والاستمرار في شد الرحال إليه، لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد”.