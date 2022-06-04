دولي

(بكتيريا خارقة).. جائحة جديدة تجتاح العالم

(بكتيريا خارقة).. جائحة جديدة تجتاح العالم
رام الله - دنيا الوطن
اكتشف علماء سلالات مما قالوا إنها (بكتيريا خارقة) في القارة القطبية الجنوبية، ربما تتسبب في جائحة جديدة تجتاح العالم، مثل جائحة (كورونا).

وبحسب ما نقل موقع (ياهو نيوز) عن علماء قولهم، فإن المقلق في أمر هذه البكتيريا هو قدرتها على إعادة بناء نفسها وتصديها للمضادات الحيوية، مما يجعل الأدوية الحالية لدى البشر عديمة الجدوى.

وتوصل علماء تشيليون إلى هذا الاكتشاف الصادم بحسب الموقع الإخباري، بينما كانوا يعدون بحثا عن التغير المناخي وتأثيره على انتشار البكتيريا التي تجمدت في الجليد لآلاف السنين.

وحذروا من أن تغير المناخ يعني أنه سيكون لدى هذه البكتيريا القدرة على الانتشار خارج المناطق القطبية، مع ما ينطوي ذلك على عواقب وخيمة محتملة.

وجاءت هذه النتائج خلال دراسة نشرت في دورية "توتل إينفاريومنت" العلمية، وقاد البحث الأستاذ في جامعة تشيلي، أندريس ماركوليتا.

ويعتقد على نطاق واسع أن الخفافيش كانت مصدر جائحة كورونا التي بدأت في منطقة ووهان في الصين قبل تنتطلق إلى كل العالم في أواخر 2019.

وقال ماركوليتا إن أجزاء الحمض النووي المحمولة تحتوي على "قوة خارقة" تطورت لمواجهة الظروف المتطرفة، وبوسعها الانتقال إلى بكتيريا أخرى.

وأضاف: "نعلم أن تربة شبه جزيرة أنتاركتيكا، إحدى أكثر مناطق القارة القطبية تضررا من ذوبان الجليد، تحتوي على تنوع كبير من من البكتيريا، وبعضها يشكل مصدرا محتملا لجينات تقاوم المضادات الحيوية".

وبعدما جمع الخبراء عينات من البكتيريا في القارة، صعقوا من العديد منها لم يكن قابلا للتدمير، ومما أثار استغراب العلماء أنها أبدت مقاومة شديدة للمضادات الحيوية والمواد السامة الأخرى. 

وتوقع العلماء أن تساعد هذه الجينات، في حال غادرت مكانها، أن تكون عاملا معززا لظهور أمراض معدية وتفشيها.

أخبار ذات صلة

أستراليا: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب غرب جزيرة ماكواري

أستراليا: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب غرب جزيرة ماكواري

شاهد: مقتل 8 أشخاص بانفجار بمصنع للكيماويات بالهند

شاهد: مقتل 8 أشخاص بانفجار بمصنع للكيماويات بالهند

مهرجان الثقافة العربية يجتذب مئات العائلات التشيكية فـي بلزن

مهرجان الثقافة العربية يجتذب مئات العائلات التشيكية فـي بلزن

استغرقت 5 ساعات.. تفاصيل جريمة الطعن في مستشفى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

استغرقت 5 ساعات.. تفاصيل جريمة الطعن في مستشفى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

الدفاع الروسية: تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة غربية

الدفاع الروسية: تدمير مركز لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام أسلحة غربية

اكتشاف نوع جديد من فيروس (كورونا)

اكتشاف نوع جديد من فيروس (كورونا)

الأمطار الغزيرة تودي بحياة 3 أشخاص على الأقل في كوبا

الأمطار الغزيرة تودي بحياة 3 أشخاص على الأقل في كوبا

مخاوف من تفشي محلي &#34;لجدري القرود&#34; في الولايات المتحدة الأمريكية

مخاوف من تفشي محلي "لجدري القرود" في الولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;فتح&#34; تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين

"فتح" تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الأطفال الفلسطينيين من جرائم الاحتلال

الاحتلال يعتقل شاباً من البلدة القديمة في القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من البلدة القديمة في القدس

صوافطة: شعبنا قادر على إحباط مخططات التهويد في القدس

صوافطة: شعبنا قادر على إحباط مخططات التهويد في القدس

132 انتهاكاً خلال شهر أيار/ مايو بحق المحتوى الفلسطيني

132 انتهاكاً خلال شهر أيار/ مايو بحق المحتوى الفلسطيني

صبيحات: سبعون شهيداً منذ مطلع هذا العام

صبيحات: سبعون شهيداً منذ مطلع هذا العام

مجدلاني: نتطلع لدور صيني أكبر في المنطقة ولتوسيع وترسيخ العلاقات الثنائية بين الجبهة والحزب

مجدلاني: نتطلع لدور صيني أكبر في المنطقة ولتوسيع وترسيخ العلاقات الثنائية بين الجبهة والحزب

إدارة معتقلات الاحتلال تعزل المعتقل عبد الله البرغوثي

إدارة معتقلات الاحتلال تعزل المعتقل عبد الله البرغوثي

منوعات

شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما بشكل رسمي

شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما بشكل رسمي

في أحدث ظهور..ياسمين صبري بنحافة غير مسبوقة

في أحدث ظهور..ياسمين صبري بنحافة غير مسبوقة

بعد خيانة بيكيه..شاكيرا في المستشفى

بعد خيانة بيكيه..شاكيرا في المستشفى

شاهد: محامية جوني ديب تظهر لأول مرة مع حبيبها

شاهد: محامية جوني ديب تظهر لأول مرة مع حبيبها

صور: بنات (السلطانة هيام) يخطفن الأضواء في شوارع برلين

صور: بنات (السلطانة هيام) يخطفن الأضواء في شوارع برلين

ما حقيقة الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم؟

ما حقيقة الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم؟

شاهد: نسرين طافش تستعرض جسمها ورشاقتها في صالة الجيم

شاهد: نسرين طافش تستعرض جسمها ورشاقتها في صالة الجيم

نادين الراسي ترقص بالمايوه..ومنقوشة الزعتر في لبنان تثير غضبها

نادين الراسي ترقص بالمايوه..ومنقوشة الزعتر في لبنان تثير غضبها

شاهد: جوني ديب يحتفل بفوزه وسط آلاف المعجبين في لندن

شاهد: جوني ديب يحتفل بفوزه وسط آلاف المعجبين في لندن

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص شرقي على أنغام (الحركة دي)

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص شرقي على أنغام (الحركة دي)

عربي

اليونيفيل تؤكد أن شراكاتها أساسية للسلام الدائم جنوب لبنان

اليونيفيل تؤكد أن شراكاتها أساسية للسلام الدائم جنوب لبنان

شاهد: هزّة أرضية تضرب الكويت بقوة 5 درجات على مقياس &#34;ريختر&#34;

شاهد: هزّة أرضية تضرب الكويت بقوة 5 درجات على مقياس "ريختر"

وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية