صبيحات: سبعون شهيداً منذ مطلع هذا العام

رام الله - دنيا الوطنقال محمد صبيحات لأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، اليوم السبت، أنه بعد إرتقاء الفتى الشهيد عودة محمد عودة، من قرية المدية، غرب رام الله، بعد عصر يوم الخميس، فقد وصل عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى (70) شهيداً في جميع محافظات الوطن.وأوضح أمين عام التجمع أن هذا العدد يشمل الشهداء في القدس والضفة وغزة والداخل الفلسطيني.ونوه صبيحات أن من بين هؤلاء الشهداء، (13) شهيداً طفلاً، (أقل من 18 عاماً)، و (5) شهيدات إناث.وشهدت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء الذين أرتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء هذه المحافظة (21) شهيداً، آخرهم الشهيد بلال عوض قبها، الّذي أرتقى ألليلة الماضية.