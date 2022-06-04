مجدلاني: نتطلع لدور صيني أكبر في المنطقة ولتوسيع وترسيخ العلاقات الثنائية بين الجبهة والحزب

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية حاضرة دائمة على أجندة دائرة العلاقات الخارجية للحزب وعلى أجندة القيادة الصينية ونأمل بأن تبقى حاضرة ، ولدور أكبر للصين في المنطقة وأن يتعزز الاهتمام بشكل أكبر تطويراً لعلاقاتنا السياسية والثنائية واسناداً لنضالنا في مواجهة الظروف والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا في ظل الهيمنة الأمريكية المعادية والمتواطئة مع مشاريع الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني الجاثم على أرض دولة فلسطين المحتلة والمعترف بها عضواً في الأمم المتحدة.وأضاف مجدلاني خلال برقية تهنئة لوزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو الذي استلم هذه المهمة جديدا باسمي شخصياً وباسم رفيقاتي ورفاقي أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والمنظمات الشعبية والمهنية ، وباسم دائرة الصين والعلاقات الخارجية للجبهة، يسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن سعادتنا الغامرة بقرار تكليفكم بمهمة وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلفاً للرفيق والصديق معالي الوزير سونغ تاو، والذي أسهم بدوره في بناء وترسيخ علاقات وطيدة مع حزبنا ومع كافة الأحزاب الصديقة حول العالم.وتابع مجدلاني اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ثقة كبيرة بأنكم ستنهضون بهذه المهمة المركزية والهامة في اطار حزبكم الشقيق الذي تربطنا به علاقات تاريخية وثيقة ومتواصلة، وهي علاقات قائمة على التقدير والاحترام المشترك والتبادلية والمنفعة المتبادلة بما يخدم قضايا شعوبنا وبما يعزز قيم المصير المشترك لكل البشرية.وأكد على استعداد الجبهة لتوسيع وترسيخ العلاقات الثنائية بين الحزبين، وللإسهام في الحوارات الدولية والعربية بين كافة القوى والأحزاب السياسية وفي مقدمتها القوى والأحزاب الاشتراكية اليسارية والتقدمية لنقوم معاً بمهمات اضافية لخدمة أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة لبناء نظام دولي جديد متعدد الاقطاب اكثر عدالة وإنصافا وتوازنا لكافة الدول والشعوب بديلا عن النظام الدولي الاحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية .