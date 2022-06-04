معروف: المالية بغزة استدانت من البنوك لدفع فاتورة الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات

المحروقات فقط خلال الأشهر الماضية.



وأكد معروف، أن الدعم الذي قدمته الجهات الحكومة أثر على قدرتها في توفير الفاتورة اللازمة لذلك، حيث اضطرت وزارة المالية للاستدانة من البنوك لدفع فاتورة الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات المختلفة.



وأكد أن قدرة الجهات الحكومة على دعم قطاع المحروقات محدودة، وأنها لم تستطع عملياً الاستمرار في مسألة الدعم خلال 3 أشهر.



وذكر معروف لإذاعة (الأقصى) أن إيرادات الجهات الحكومة في أي شهر من الشهور تتراوح ما بين 90 الي 100 مليون شيكل ولا تتجاوزها.



وأشار إلى أن تكلفة نقل الغاز من معبر كرم أبو سالم للمحطات يتفاوت من منطقة لأخرى وهناك تفاوت أيضاً في تكلفة الإدارة التشغيلية لها.



يشار إلى أن سعر أسطوانة الغاز للمواطن قد ارتفع عن الشهر الماضي حيث وصل سعرها إلى 70 شيكل، بعد أن كانت الشهر الماضي تصل لـ65 شيكل بدعم من الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الجهات الحكومة قدمت دعماً وصل لـ17 مليون شيكل في قطاع