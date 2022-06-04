شؤون فلسطينية

إصابة صيادين اثنين برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة

إصابة صيادين اثنين برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صيادان اثنان، اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي تجاههم خلال عملهما في بحر شمال قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود البحرية الإسرائيلية فتحوا نيران رشاشاتهم تجاه قوارب الصيادين العاملين في بحر شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة الصيادين تامر رامي بكر، وتامر سليمان بكر، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقال: "إن كثافة إطلاق النيران أدت إلى تدمير محرك القارب الذي كان يعمل عليه الصيادان بكر، ويعد مصدر رزقهما الوحيد".

وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق اليوم ستة صيادين في بحر محافظتي غزة وشمال القطاع.

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