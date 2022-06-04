وزير الأوقاف يكشف لـ "دنيا الوطن" التسعيرة المتوقعة للحج هذا الموسم

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف وزير الأوقاف حاتم البكري، اليوم السبت، عن التسعيرة المتوقعة للحج هذا الموسم، وآخر التطورات حتى هذه اللحظة.وقال البكري في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه "متوقع أن تكون تسعيرة الحج لهذا العام ما بين 2700-2800 دينار للضفة الغربية أما قطاع غزة ستزيد عن ذلك".وأوضح أن فرق تسعيرة الحج بين الضفة وقطاع غزة يرجع لتكاليف السفر، فحجاج الضفة يخرجون للحج براً عن طريق الحدود الأردنية، أما حجاج قطاع غزة جواً من خلال جمهورية مصر العربية.وأكمل وزير الأوقاف: "قمنا بالضغط على السلطات السعودية لتخفيض تكلفة الفنادق والأسرة وتكاليف الحج الأخرى".وأكد أن التكلفة النهائية للحج سيُعلن عنها خلال يومين ولحتى اللحظة توجد توقعات للتسعيرة فقط، مضيفاً: "ننتظر إجراء القرعة الالكترونية لمعرفة أسماء حجاج الضفة وذلك خلال اليومين المقبلين".