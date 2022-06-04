شؤون فلسطينية

"الإسلامية المسيحية": مخطط تهويدي متسارع يتعرض له المسجد الأقصى

"الإسلامية المسيحية": مخطط تهويدي متسارع يتعرض له المسجد الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمخطط تهويدي متسارع يتعرض له المسجد الأقصى، والى التحرك بجدية وفاعلية لوقف هذا المخطط .

وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سلطات الاحتلال تسعى لتكريس قواعد سلوك جديدة للمستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى تسمح لهم بصورة رسمية أداء طقوس توراتية في باحات المسجد.

وأضافت الهيئة أن دعوة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" اقتحام المسجد الأقصى يوم غد وبعد غد وعزمهم القيام بما يطلق عليه "السجود الملحمي" على غرار ما قاموا به يوم الأحد الماضي يشكل تصعيداً خطيراً وعامل تفجير جديد.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال بمستوييها السياسي والأمني أصبحت في وضع اشبتاك مع الوضع القائم والوصاية الأردنية على الحرم القدسي الشريف، وأضحت تحاول فرض معادلة جديدة عن طريق القوة لفرض سيادة سياسية وأمنية مزعومة على المسجد الأقصى.

وقالت الهيئة ان سلطات الاحتلال أصبحت تنتهك بصورة يومية متسارعة صلاحيات ومسؤوليات الأوقاف الإسلامية كجهة شرعية وحيدة تتولى مسؤولية إدارة الحرم القدسي الشريف من خلال عسكرة المسجد وفرض قيود على دخول المصلين ومنعهم من الصلاة في مسارات وضعت خصيصاً لاقتحامات المستوطنين، بالإضافة الى قرارات الاعتقال والابعاد بحق المرابطين وحراس المسجد .

ودعت الهيئة المواطنين الفلسطينيين وخاصة في القدس والداخل الفلسطيني الى الاحتشاد وشد الرحال الى المسجد الأقصى يوم غد الأحد وبعد غد لصد أية محاولة جديدة من جانب المستوطنين لانتهاك حرمة المسجد وأداء طقوس توراتية في باحاته.

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