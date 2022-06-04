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شاهد: هزّة أرضية تضرب الكويت بقوة 5 درجات على مقياس "ريختر"

شاهد: هزّة أرضية تضرب الكويت بقوة 5 درجات على مقياس "ريختر"
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، جنوب غرب منطقة الأحمدي  في الكويت.

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.

وقد شعر بالزلزال العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد. 

وأظهرت فيديوهات متداوله بعض الشقوق في عدد من جدران عدد قليل من المنازل، وسقوط بعض البضائع من أرفف إحدى الجمعيات التعاونية.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.

 


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