"الديمقراطية":التعاون مع المنظمات الدولية لمصلحة اللاجئين أمر مطلوب ونحذر من تكريسها كبديل لـ (أونروا)





ودعت المرجعيات الفلسطينية المعنية الى مراقبة عمل هذه المجموعة كي لا نقع في "شرك" الشراكات بالمفهوم الأمريكي الإسرائيلي، وبأن تتحول اهداف هذه المجوعة بشكل تدريجي لتصبح هي من تدير وتوجه برنامج التعليم انسجاما مع الضغوط الأوروبية والأمريكية لتغيير المناهج.



وجددت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" موقفها بأن القضايا الاستراتيجية كالشراكات مثلا هو ليس من صلاحية المفوض العام، بل من صلاحية الجمعية العامة واية اجتهادات خارجة عن هذا السياق فوجب مسائلة صاحبها كونها اجتهادات تخالف تفويض الوكالة، وتطرح عناوين على تماس مباشر مع قضايا سياسية ليس من مهمات (أونروا) الدخول فيها بشكل نهائي.





ودعت (أونروا) الى الإسراع بتقديم التوضيحات عن المضمون الفعلي لمعنى الشراكات، وفقا لمخرجات اللقاء الذي حصل في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأثنت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على اللقاء الذي جمع المفوض العام مع "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" ومع "اللجنة المشتركة للاجئين" في قطاع غزة اللذين شهدا نقاشات هامة عبر فيها ممثلو الفصائل عن تخوفات وقلق اللاجئين الفلسطينيين من المستوى المتقدم الذي وصلته الازمة المالية لوكالة الغوث بفعل الاستهدافات الامريكية والإسرائيلية.ورأت "دائرة وكالة الغوث" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مثل هذه اللقاءات تساهم في زيادة منسوب الثقة بين الوكالة واللاجئين بما يفسح المجال امام اللاجئين ومرجعياتهم لمناقشة (أونروا) في استراتيجاتها المختلفة، وفي كل ما له علاقة بمستقبل الوكالة وخدمات، وهو ما سبق للدائرة وان طالبت به مراراً في اطار تعزيز الشفافية وتطوير صيع العلاقة بين وكالة الغوث ومجتمع اللاجئين بما يصب في مصلحة زيادة وتحسين الخدمات.إن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" وإذ ترحب بكل دعم ومساعدة تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الى الاونروا في اطار التعاون والتنسيق والتكامل بين الطرفين لدعم اللاجئين، فانها تنظر بعين القلق الى اعلان (أونروا) عن انشاء "مجموعة استشارية دولية لدعم برنامج التعليم" مؤلف من خبراء في (يونسكو) والبنك الدولي ومنظمات أخرى، والتي تنحصر مهمتها، كما ذكرت (أونروا)، في تقديم "التوصيات والمشورة بشأن مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية".