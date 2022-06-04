حماس: حماية الأقصى واجب وطني وديني ودعوات المستوطنين لاقتحامه وتهويده يائسة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة (حماس)،هارون ناصر الدين، اليوم السبت، إن "حماية الأقصى واجب وطني وديني ودعوات المستوطنين لاقتحامه وتهويده محاولات يائسة إنّ الدعوات الصهيونية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى المبارك الأحد والإثنين القادمين الخامس والسادس من حزيران/ يونيو، محاولات يائسة لتهويده وفرض "السيادة" فيه، ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت "التقسيم الزماني والمكاني".وتابع إننا "إزاء هذا الواقع الذي يحاول المستوطنون فرضه في المسجد الأقصى، نؤكد أنَّ حماية مسجدنا وشد الرحال إليه والرباط في جنباته، واجب وطني وديني، سيبقى أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل أمناء عليه أوفياء له في كل الأوقات".وأكد على أن "حملات الاعتقال والإبعاد والتضييق على المصلين ومنعهم من الوصول للأقصى، ستزيد شعبنا إصراراً على الوصول إليه والدفاع عنه".