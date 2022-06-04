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وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019
رام الله - دنيا الوطن
وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،اليوم السبت، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام  قادمة من إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه وصل على متن الرحلة 358 حاجا وحاجة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة، عبدالعزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات.

وأشارت "واس" إلى أنه "فور وصول الحجاج إلى مدخل المطار، استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم".








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