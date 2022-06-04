حركة (فتح) تدعو للرباط بالمسجد الأقصى والتصدي لقطعان المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح)، اليوم السبت، "أبناءها وكوادرها وجميع أبناء الشعب الفلسطيني للتواجد غداً، للرباط في ساحات المسجد الأقصى؛ للتصدي لقطعان المستوطنين ومنعهم من اقتحامه، ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته".وأكدت الحركة في تصريح صدر عن المتحدث باسمها منذر الحايك أن "الشعب الفلسطيني مستمر في دفاعه عن مقدساته وأرضه بشتى الوسائل والسبل، وصد كافة المحاولات الهادفة لتقسيم مدينة القدس والمسجد الأقصى زمانيا ومكانياً".ودعت "الأمة العربية والإسلامية وكافة الأحرار في العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة، ولجم الاحتلال وممارساته العدوانية تجاه المدينة المقدسة وأهلها الصامدين الأبطال".وطالبت الحركة "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة للوقوف عند مسئولياتها؛ لمنع فرض الوقائع الجديدة التي تحاول حكومة الاحتلال تطبيقها على أرض الواقع في المدينة المقدسة بهدف تغيير الحالة القانونية لمدينة القدس في القرارات الأممية والقانون الدولي".