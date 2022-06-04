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شؤون فلسطينية

الحلو: تخفيض بعض الشركات لسعر اسطوانة الغاز يضر باقتصاد قطاع غزة

الحلو: تخفيض بعض الشركات لسعر اسطوانة الغاز يضر باقتصاد قطاع غزة
أنابيب غاز- توضيحية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة أحمد الحلو، اليوم السبت، عن موقف الجمعية إزاء بعض الشركات التي قامت بتخفيض سعر الأسطوانة للمواطن، وذلك عقب وضع وزارة المالية الفلسطينية تسعيرة خاصة.

وأكد الحلو في تصريح لـ "دنيا الوطن"، رفضهم كجمعية للأمر، على اعتباره يضر بمصلحة الجميع والاقتصاد، مطالباً الجميع بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي وضعت من قبل المالية برام الله.

وأضاف، أن ارتفاع سعر الغاز في قطاع غزة يرجع لحالة الغلاء عالمياً، ولا توجد علاقة أو تدخل من قبل الحكومة بهذا الأمر.

وحول استخدام الغاز بديلاً لبنزين السيارات، أوضح الحلو أن ذلك يحدث أزمة خاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث أن الكميات التي تدخل من غاز الطهي أقل من التي تدخل في موسم الصيف، مبيناً أن السائقين يستهلكون ما نسبته 60 % من الغاز والمواطنين 40% فقط.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، قد رحب الخميس الماضي، بقيام بعض محطات الغاز بتقليص هامش ربحها وتخفيض سعر أسطوانة الغاز للمواطن.

وقال في تصريح أبرزته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن "هذا السلوك المجتمعي التنافسي يراعي وضع أبناء شعبنا وينسجم مع سياسة لجنة متابعة العمل الحكومي التي دعمت المحروقات وغيرها من السلع الأساسية خلال الشهور الستة الماضية، حتى تحافظ قدر المستطاع على أسعارها دون تغيير، رغم الزيادات المتواصلة في أسعارها من المصدر بسبب موجة الغلاء العالمي".

والجدير ذكره، أن سعر الغاز في قطاع غزة يشهد ارتفاعًا منذ أواخر الأسبوع الماضي، وذلك بعد إعلان وزارة المالية الفلسطينية، التسعيرة الجديدة للغاز والبنزين والسولار، وتم تحديد التسعيرة الخاصة بالغاز 70 شيكل للأسطوانة الواحدة.

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