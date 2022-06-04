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شؤون فلسطينية

إجراء عدة عمليات قسطرة طرفية مُعقدة في مستشفى غزة الأوروبي

إجراء عدة عمليات قسطرة طرفية مُعقدة في مستشفى غزة الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
ضمن برنامج البورد الفلسطيني لجراحة الأوعية الدموية، تم اجراء عدة عمليات قسطرة طرفية، معقدة في مستشفى غزة الأوروبي، حيث يقوم الطاقم الطبي بإجراء تلك العمليات "القسطرة الطرفية" كل يوم خميس، بمشاركة استشاري جراحة الأوعية الدموية ومنسق برنامج البورد الفلسطيني الدكتور محمد كلوب، واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور محمد مطر، وأخصائي الأوعية الدموية الدكتور أسامة شحيبر، والمساعدين المتدربين الدكتور محمد الحويحي والدكتور محمد الشاعر، والدكتورة براء أبومنديل.

وأجرى الطاقم الطبي قسطرة طرفية لأحد المرضى، وصُفت بالمعقدة تم فيها استخدام جميع التقنيات المعروفة عالمياً وبنجاح باهر، وسيتم العمل في هذه المنظومة مرة كل أسبوع حسب الإمكانيات، وبدأ الطاقم الطبي منذ عامين بإجراء عمليات القسطرة الطرفية لمرضى الكلى ومرضى القصور الشرياني، حيث تم مساعدة هؤلاء المرضى على تحسين عمل الوصلات الشريانية الوريدية التي تستخدم أثناء عمليات الغسيل لمرضى الكلى.

وقال د.كلوب أن الطاقم الطبي يُعاني من صعوبات كثيرة، ونقص في الإمكانيات الطبية للقسطرة الطرفية، مطالباً بضرورة زيادة حجم المستلزمات الطبية للقسطرة، لعدم تحويل المرضى لمستشفيات أخرى، ولكن من الواضح بأن تحويل المرضى ضرورة قصوى لتوفير خدمة سريعة وعدم ترك المرضى لجدولة طويلة الأمد، قد تعرض حياتهم وأطرافهم للخطر.

وجدد الدكتور كلوب مطالبته بضرورة أن يتحمل كل من له مسئولية عن ذلك الأثار والتبعات المترتبة على عدم حصول المرضى على هذه الخدمة بشكل يومي ومتواصل. 

وطالب كلوب، بتوفير جهاز قسطرة طرفية، ومستلزمات القسطرة الطرفية، ضمن البرنامج التعليمي للمتدربين في مستشفى غزة الأوروبي. 

وشكر الدكتور كلوب، طاقم القسطرة الطرفية في مستشفى غزة الأوروبي، ورئيس قسم القسطرة القلبية الدكتور حسن الزمار، على انفتاحهم لهذا المجال التطويري. 

وأضاف الدكتور كلوب، أن العديد من المرضى يحتاجون عمليات جراحية كُبرى على الشريان الأبهر وتفرعاته وعلى الشرايين السباتية، ولا يُمكن اجراء هذه العمليات، لعدم توفر غرف العمليات بشكل يومي.

وطالب الدكتور كلوب، بتطوير قسم جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية كمركز كامل متكامل في مستشفى غزة الأوروبي، حيث يوجد لدى المستشفى كوادر طبية عالية الجودة وذات مهارة عالية تم تدريبها ضمن برنامج البورد الفلسطيني.

وناشد الدكتور كلوب، دائرة العلاج في الخارج، بتحمل المسئولية عن حياة المرضى نتيجة التأخر في تحويل المرضى، أو رفض منحهم التحويلة الطبية، بحجج أن هذه الخدمة موجودة في المستشفيات الحكومية.

وأوضح، أنه يتم اجراء بشكل أسبوعي على الأقل عمليتين جراحيتين على الشرايين السباتية وتفرعات الشريان الأبهر، وهذا يستنزف الإمكانيات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، لتصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمة، وهذا يؤدي إلى اطاله أمد جدولة العمليات المتوسطة والصغرى داخل المستشفيات. 

وذكر كلوب، أن طواقم جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في مستشفى غزة الأوروبي قد أجرت 65 عملية جراحية خلال شهر رمضان، ومنها 12 عملية جراحية ضخمة، في وقت يطمح فيه القائمين على برنامج البورد والطاقم الطبي الخاص بجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، بإنشاء مركز كامل متكامل يختص بالقسطرة الطرفية وجراحة الأوعية الدموية.

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