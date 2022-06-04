الاتحاد الأوروبي يكشف لـ "دنيا الوطن" حقيقة وقف الدعم المالي لفلسطين

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم السبت، حقيقة المعلومات المتداولة حول وقف الدعم المالي لفلسطين بسبب اتهامات للسلطة الفلسطينية بعدم القيام باستصلاحات داخل القطاع العام.وقال عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لفلسطين، ولا يوجد حديث عن وقف الدعم"، مضيفاً أن ما يجري الآن هو نقاشات داخلية حول اعتماد الميزانية للسنوات الأربع.وأوضح أن مسألة مناقشة استصلاحات السلطة الفلسطينية داخل القطاع العام، تتم بعد اعتماد الميزانية وليست قبلها، مؤكداً أنه لا اتهامات للسلطة في إطار الموضوع.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت تقارير صحفية، أن سبب رغبة الاتحاد الأوروبي وقف الدعم للسلطة الفلسطينية هو عدم قيام السلطة بإحداث استصلاحات داخل القطاع العام.كما وقالت التقارير، إن "رئيس الوزراء محمد اشتية عاد من مؤتمر المانحين في بروكسل المنعقد بتاريخ الـ 10 من أيار/ مايو الماضي بخفي حُنين، دون أي دعم أوروبي لفلسطين".