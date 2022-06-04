اكتشاف نوع جديد من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنفي وقت تشهد فيه إصابات فيروس (كورونا) في العالم، انخفاضاً كبيراً، اكتشف باحثون من جامعة "أوبسالا" السويدية، نوعاً جديداً من فيروسات (كورونا) تُصيب القوارض.ويصيب هذا النوع، الذي أطلق عليه الباحثون اسم "جريمسو"، نوعاً من أنواع الفئران الأكثر شيوعاً في أوروبا؛ وينتشر على نطاق واسع في الفئران المعروفة باسم "مايوديس جالريوس Myodes glareolus " وهي قوارض مميزة بلونها الأحمر.والفيروس الجديد من نوع "بيتا كورونا" وهو واحد من أربعة أجناس لفيروسات (كورونا)، ويُمكن أن يُصيب الثدييات.وتُظهر الدراسة، أن ما يقرب من 260 من تلك القوارض، والتي تم اصطيادها من مدينة "جريمسو" بمقاطعة أوريبرو السويدية، أن الفيروس ينتشر في جميع عينات الدراسة.وقام الباحثون بوضع خريطة للفيروسات حيوانية المصدر لزيادة فهم التفاعل بين الفيروسات والحيوانات المضيفة، وفق ما نقل موقع (الشرق).وتحمل القوارض بالفعل العديد من الكائنات الحية الدقيقة الحيوانية المصدر، مثل فيروسات هانتا (والذي ينتقل من القوارض للبشر ويُسبب مرض رئوي حاد) والتولاريميا (التي تُسبب مرض حمى الأرانب)، مما يعني أنها تلعب دوراً رئيسياً في كيفية انتشار الأمراض المعدية.وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في الأمراض المعدية التي يمكن ربطها بالثدييات الصغيرة، مثل القوارض، ويعد البحث حول بيئة هذه الحيوانات المضيفة مكوناً أساسياً في العمل لمنع تفشي الأمراض في المستقبل.ويبدو أن فيروسات (كورونا) التي تُسبب البرد الشائع انتقلت إلى البشر من القوارض مثل الجرذان والفئران، وبالتالي فإن زيادة المعرفة بالفيروسات الموجودة في القوارض يمكن أن تحد بشكل فعال من تفشي الفيروس وتجنب انتشار العدوى من الحيوانات إلى البشر.