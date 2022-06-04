المطران حنا: معاقبة شخصيات فلسطينية ومنعها من السفر تدل على همجية الاحتلال



وأضاف حنا: "هنالك عددا من الشخصيات الفلسطينية الممنوعة من السفر لأسباب أمنية كما تدعي السلطات الاحتلالية، ونعتقد بأن مسألة المنع من السفر إنما تندرج في إطار سياسة هادفة لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التواصل مع الخارج لإيصال رسالتهم وصوت شعبهم المنادي بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية".



وتابع: "إننا إذ نعرب عن تضامننا مع الأخوة الممنوعين من السفر، ونؤكد بأن المنع من السفر ومع توفر وسائل التواصل والإعلام المختلفة لن يتمكن من منع إيصال رسالة الفلسطينيين إلى حيثما يجب أن تصل، وهذا التصرف العدائي يدل على همجية الاحتلال وضعف موقفه وهشاشة سياساته".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت، إن "اقدام السلطات الاحتلالية على منع الشخصية الفلسطينية الحقوقية أُبي العابودي من السفر وهو مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء إنما يعتبر هذا تصرفا عدائيا بامتياز".