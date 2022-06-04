شؤون فلسطينية

اعتقالات بالضفة الغربية وإصابة شاب في العيزرية بالقدس المحتلة

اعتقالات بالضفة الغربية وإصابة شاب في العيزرية بالقدس المحتلة
اعتقالات
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حملة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما أصيب شاب خلال مواجهات في بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نجم محمود حمد فشافشة (37 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقل جيش الاحتلال شابين من جنين على حاجز زعترة جنوب نابلس، ونصب حاجزا عسكريا غرب جنين وأعاق حركة الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إحسان غالب حجازي وصهيب ماهر أبو عبيدة من جنين، أثناء مرورهما على حاجز زعترة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، وأوقفت المركبات وفتشتها وأعاقت حركة المواطنين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط قرى وبلدات جنوب وشمال شرق جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بيت لحم، وهو زايد نصري خليف (40 عاما)، من منطقة واد شاهين، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وأطلقت قوات الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان في العيزرية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وسط مداهمات لمنازل عدة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته اليومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل الاعتقالات والمداهمات.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: معاقبة شخصيات فلسطينية ومنعها من السفر تدل على همجية الاحتلال

المطران حنا: معاقبة شخصيات فلسطينية ومنعها من السفر تدل على همجية الاحتلال

الكشف عن تفاصيل جديدة حول استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال برام الله

الكشف عن تفاصيل جديدة حول استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال برام الله

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عدد الإصابات في حوادث السير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة تكشف عدد الإصابات في حوادث السير الأسبوع الماضي

(حماس) تهنئ كتلة القدس لفوزها بانتخابات نقابة الصيادلة بغزة

(حماس) تهنئ كتلة القدس لفوزها بانتخابات نقابة الصيادلة بغزة

تعرّف على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

تعرّف على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

&#34;المعابر&#34; بغزة تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

"المعابر" بغزة تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين قرب السياج الفاصل شرق القطاع

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين قرب السياج الفاصل شرق القطاع

مع الاستقالات المتكررة بالائتلاف.. ما هي فرص عودة نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل؟

مع الاستقالات المتكررة بالائتلاف.. ما هي فرص عودة نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: معاقبة شخصيات فلسطينية ومنعها من السفر تدل على همجية الاحتلال

المطران حنا: معاقبة شخصيات فلسطينية ومنعها من السفر تدل على همجية الاحتلال

اعتقالات بالضفة الغربية وإصابة شاب في العيزرية بالقدس المحتلة

اعتقالات بالضفة الغربية وإصابة شاب في العيزرية بالقدس المحتلة

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عدد الإصابات في حوادث السير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة تكشف عدد الإصابات في حوادث السير الأسبوع الماضي

(حماس) تهنئ كتلة القدس لفوزها بانتخابات نقابة الصيادلة بغزة

(حماس) تهنئ كتلة القدس لفوزها بانتخابات نقابة الصيادلة بغزة

(أونروا): تأسيس مجموعة استشارية لمواصلة توفير التعليم الجيد للاجئي فلسطين

(أونروا): تأسيس مجموعة استشارية لمواصلة توفير التعليم الجيد للاجئي فلسطين

نقيب الأطباء: يجب أن تكون النقابات قوية وتعمل وسط غياب المجلس التشريعي

نقيب الأطباء: يجب أن تكون النقابات قوية وتعمل وسط غياب المجلس التشريعي

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

فتوح يهنئ نبيه بري لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني

فتوح يهنئ نبيه بري لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني

منوعات

شاهد: جوني ديب يحتفل بفوزه وسط آلاف المعجبين في لندن

شاهد: جوني ديب يحتفل بفوزه وسط آلاف المعجبين في لندن

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص شرقي على أنغام (الحركة دي)

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص شرقي على أنغام (الحركة دي)

شاهد: الظهور الأول لبنات تامر حسني..وأحضانه لزوجته تنفي الطلاق

شاهد: الظهور الأول لبنات تامر حسني..وأحضانه لزوجته تنفي الطلاق

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

عربي

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية

الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها إلى السودان عاما واحدا

الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها إلى السودان عاما واحدا

زلزال قوي يضرب الكويت

زلزال قوي يضرب الكويت

مقتل جنديين من الكتيبة المصرية التابعة لقوة حفظ السلام في مالي

مقتل جنديين من الكتيبة المصرية التابعة لقوة حفظ السلام في مالي