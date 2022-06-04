اعتقالات بالضفة الغربية وإصابة شاب في العيزرية بالقدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حملة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما أصيب شاب خلال مواجهات في بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نجم محمود حمد فشافشة (37 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.كما اعتقل جيش الاحتلال شابين من جنين على حاجز زعترة جنوب نابلس، ونصب حاجزا عسكريا غرب جنين وأعاق حركة الفلسطينيين.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إحسان غالب حجازي وصهيب ماهر أبو عبيدة من جنين، أثناء مرورهما على حاجز زعترة.ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، وأوقفت المركبات وفتشتها وأعاقت حركة المواطنين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط قرى وبلدات جنوب وشمال شرق جنين.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بيت لحم، وهو زايد نصري خليف (40 عاما)، من منطقة واد شاهين، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح طفيفة إلى متوسطة.وأطلقت قوات الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان في العيزرية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وسط مداهمات لمنازل عدة.ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته اليومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل الاعتقالات والمداهمات.