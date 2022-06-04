"المرور" بغزة تكشف عدد الإصابات في حوادث السير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 28 مايو وحتى الثالث من حزيران/ يونيو الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن 66 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها 30 إصابة، منها إصابة بجروح خطيرة، و12 إصابة بجروح متوسطة، و17 إصابة بجروح طفيفة.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 61 مركبة، من ضمنها دراجتان ناريتان.