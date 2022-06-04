(حماس) تهنئ كتلة القدس لفوزها بانتخابات نقابة الصيادلة بغزة

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة (حماس)، اليوم السبت، لعموم أبناء شعبنا وللصيادلة الفلسطينيين إنجاز العرس الديمقراطي الوطني للنقابة في قطاع غزة.وتقدمت الحركة، بالتهنئة الخالصة لكتلة القدس لفوزها في هذه الانتخابات وحصولها على أغلبية المقاعد، كما تهنئ الحركة كتلة المستقبل المنافسة.وقالت إن "هذه الانتخابات التي تأتي في إطار عملية الانتخابات النقابية والطلابية المتواصلة لتعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا ونخبه وتمسكه بخياراته الوطنية ورفضه لمصادرتها أو التعدي عليها".وأكدت الحركة، "مدى الحاجة الملحة لإجراء تغيير حقيقي في النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه على أسس من الشراكة الوطنية والعمل الوحدوي بعيدا عن سياسات التفرد والإقصاء وتدمير المؤسسات الوطنية".