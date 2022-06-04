جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية

رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن تعقد جلسة جديدة للمفاوضات اليمنية، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين لفتح طرق تعز.ووفق قناة (العربية)، قال حوثيون إن "اللجنة العسكرية التي تتبعها وصلت إلى عمّان قادمة من مسقط للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات".ونسبت في تصريحات نقلتها مواقعها الإعلامية عن رئيس وفدها إلى مفاوضات عمّان يحيى الرزامي، أن المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات تأتي استمرارا وتنفيذا لمخرجات الجولة الأولى.والجدير بالذكر، أن الحوثيين ما زالوا وفق الوفد الحكومي اليمني يماطلون ويرفضون فتح الطرق الرئيسية في تعز.