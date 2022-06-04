الأمطار الغزيرة تودي بحياة 3 أشخاص على الأقل في كوبا

رام الله - دنيا الوطنأدت أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا في هافانا وعدد من المقاطعات الكوبية، أمس الجمعة، إلى سقوط ثلاثة ضحايا على الأقل وحرمان آلاف السكان من الكهرباء، كما أعلنت السلطات.وبحسب موقع (الشرق) فقد قال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إنّ "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطول متواصل تجاوز 200 ملم ستستمر طوال نهار الجمعة والسبت".وعثر على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 44 عاماً، مساء الجمعة، في مقاطعة بينار ديل ريو (غرب كوبا) بعد سقوطه في نهر، حسب الموقع الإخباري الحكومي "كوباديبات" الذي تحدث عن فقدان شخص آخر في المنطقة نفسها.وأًعلن مصرع شخصين آخرين في منطقة هافانا أحدهما رجل في التاسعة والستين من العمر. وهطلت أمطار غزيرة في عدد من أحياء العاصمة الكوبية بما فيها المدينة القديمة ووسط هافانا.وقال السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي في العاصمة لويس أنطونيو توريس، خلال تفقده منطقة سجلت فيها أضرار جسيمة من سقوط جسر وتسرب المياه إلى عدد من المنازل، إن "المياه تغمر الناس حتى الخاصرة".