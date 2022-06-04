"المعابر" بغزة تعلن إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (29 مايو وحتى 3 يونيو 2022).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5921 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8929 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5761 مواطنين و128 أجنبياً، و32 من فلسطينيي الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 8736 مواطناً، و132 أجنبياً، و57 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.