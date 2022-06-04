الرئيس الأمريكي يؤجل زيارته للشرق الأوسط



والجدير بالذكر، أن زيارات بايدن الآونة الأخيرة تهدف إلى بحث آخر المستجدات والعلاقات مع الدول المذكورة، فيما لم توضح القناة سبب تأجيل الزيارة.



رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون أمريكيون لشبكة (NBC News)، اليوم السبت، عن تأجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته للسعودية وإسرائيل.ووفق القناة الـ (12) الإسرائيلية، فإن بايدن قرر تأجيل زيارته للسعودية وإسرائيل، والتي كانت مقررة في وقت لاحق من هذا الشهر إلى شهر تموز/ يوليو".ووفق مسؤولين في البيت الأبيض، فإن الزيارة التي كانت مقررة في يونيو، كانت من المقرر أن تشمل الأراضي الفلسطينية، وتحديداً مدينة رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى بيت لحم.