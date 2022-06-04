نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين فلسطينيين في منطقة السودانية



















خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عايش، صباح اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة صيادين من سكان غزة، خلال عملهم قبالة شواطئ السودانية شمال قطاع غزة".وتابع عايش في حديثٍ خاص لدنيا الوطن" أنه تم اقتياد الصيادين وليد حمزة زايد، حمودة ياسين زايد، يونس أمين أبو وردة، ومحمد أمين أبو وردة، ولم يُفرج عنهم حتى هذه اللحظة".ويُشار إلى زوارق الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد بشكل شبه يومي، مهاجمة الصيادين في عرض البحر واعتقالهم والاستيلاء على المراكب الخاصة بهم.