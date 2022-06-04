كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين حتى الثلاثاء المقبل؟

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 30-19 28-18 بيت لحم 30-20 30-19 28-18 رام الله والبيرة 29-19 29-18 27-17 طولكرم 31-21 31-20 30-19 نابلس 31-20 31-19 29-18 قلقيلية 31-21 31-20 30-19 جنين 33-22 33-21 31-20 سلفيت 30-20 30-19 28-18 طوباس 34-23 34-22 32-21 روابي 31-20 31-19 29-18 الخليل 29-19 29-18 27-17 غزه 29-22 29-21 28-20 أريحا 38-25 38-24 36-23 خانيونس 29-22 29-21 28-20 الأغوار الشمالية 36-23 36-22 34-22 رفح 30-21 30-20 29-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبياً نهارا معتدلا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي