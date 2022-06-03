نقيب الأطباء: يجب أن تكون النقابات قوية وتعمل وسط غياب المجلس التشريعي

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين، أن انتخابات نقابة الاطباء، عرس ديمقراطي في الضفة الغربية، نافيا وجود اي خروقات.وقال صبحة في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "سنسعى للدفاع عن حقوق الأطباء"، مشددا على ضرورة أن تكون كل النقابات قوية وتعمل في غياب المجلس التشريعي.وفي السياق ذاته، أشار صبحة إلى أن النقابات دورها مهم في المحاسبة والمساءلة، وهي تراقب عمل المؤسسات الحكومية، وقادرة على تغيير الحكومات وقلب موازين الدول.وقال نقيب الأطباء: "نسعى لتحسين الوضع الصحي في فلسطين وجلب الكوادر من الخارج وتطوير الأطباء في الداخل، وسنسعى لتطوير العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية".