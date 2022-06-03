فتوح يهنئ نبيه بري لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لمناسبة إعادة انتخابه، ونجاح العملية الديمقراطية في لبنان الشقيق.وأعرب فتوح خلال الاتصال الهاتفي، مساء اليوم الجمعة، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب بري في مهمته وخدمة أبناء الشعب اللبناني الشقيق، داعيا الله عزّ وجلّ أن يديم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على بلاده، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد حرصه على استمرار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين، خدمة لمصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين.