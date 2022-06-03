شؤون فلسطينية

التميمي تطالب العالم مواجهة التحديات البيئية والاحتلال الإسرائيلي

التميمي تطالب العالم مواجهة التحديات البيئية والاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي خلال مشاركتها في مؤتمر ستوكهولم + 50 المنعقد بالسويد ، ممثلة لدولة فلسطين العالم أجمع بالتكاتف والتكامل من أجل الوقوف بشكل جماعي أمام المخاطر والتحديات البيئية وحشد الموارد المالية اللازمة وبناء القدرات للدول النامية وإيجاد كافة السبل والوسائل للمضي قدما في تحقیق التنمیة المستدامة و حماية مواردنا ومقدراتنا في سبیل المساھمة في حماية الكوكب.

وحضر المؤتمر وفدا فلسطينيا ضم السفير رياض منصور مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة وا. رولا محيسن سفيرة دولة فلسطين في السويد ومن سلطة جودة البيئة مدير عام السياسات والتخطيط م. زغلول سمحان ومدير عام المشاريع والعلاقات الدولية م. أحمد أبو ظاهر.

وشددت د. التميمي في كلمتها بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يفاقم من المھددات والمخاطر التي تواجه دولة فلسطين في تحقيق أهدافها البیئیة والنهوض بالواقع البيئي الفلسطيني وتنفيذ الخطط والسياسات البیئیة.

وأشارت إلى إعاقة الاحتلال تحقيق الأهداف البيئية من خلال سيطرته على مصادر المياه والموارد الطبیعیة لاسيما في المناطق المسماة ج، ومصادرة الأراضي وتجریفھا وإقامة المعسكرات والمستوطنات غير الشرعية ووضع اليد على المحميات الطبیعیة وتھریب النفایات إلى أراضي دولة فلسطين وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري وشن الحروب المتكررة على قطاع غزة ومنع إقامة المرافق و البنیة التحتیة اللازمة لإدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة و تولید الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه واستخراج المیاه الجوفیة والوصول إلى حقوقنا في مياه نھر الأردن.

ودعت د. التميمي في كلمتها المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل زوال الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطینیین من الحصول على حریتھم وعلى حق تقریر المصیر وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس حیث لا تنمیة مع الاحتلال.

ويذكر بأن المؤتمر يعقد في ٢ و ٣ من هذا الشهر تحت شعار (ستوكهولم بعد ٥٠ عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع- مسؤوليتنا) بهدف العمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي بعد مرور ٥٠ عاما على العمل البيئي العالمي من خلال الاعتراف بأهمية التعددية في معالجة أزمة كوكب الأرض المتمثلة في المناخ والطبيعة والتلوث.


أخبار ذات صلة

وزير الاوقاف يعلن موعد اجراء قرعة الحج للعام الجاري

وزير الاوقاف يعلن موعد اجراء قرعة الحج للعام الجاري

الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله

الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

طاهر النونو: ما حدث بالقدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة

طاهر النونو: ما حدث بالقدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة

انتخابات نقابة الصيادلة بغزة.. اغلاق صناديق الاقتراع بنسبة تصويت 72%

انتخابات نقابة الصيادلة بغزة.. اغلاق صناديق الاقتراع بنسبة تصويت 72%

روسيا تنوي استعادة 3 مواقع ذات صلة تاريخية بها في القدس

روسيا تنوي استعادة 3 مواقع ذات صلة تاريخية بها في القدس

بدران: الضفة ذاهبة لمواجهة مباشرة وشاملة مع الاحتلال

بدران: الضفة ذاهبة لمواجهة مباشرة وشاملة مع الاحتلال

(حماس) تعقب على مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

(حماس) تعقب على مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله

الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء تدعو لوقفة في رام الله

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس والخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس والخليل

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن ريمون وتنقل أسيرين لعزل بئر السبع

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن ريمون وتنقل أسيرين لعزل بئر السبع

راصد جوي يكشف تفاصيل حول الحالة الجوية بفلسطين خلال الفترة المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل حول الحالة الجوية بفلسطين خلال الفترة المقبلة

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

منوعات

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

عربي

احتجاجات تعم 25 مدينة سودانية في ذكرى &#34;فض الاعتصام&#34;

احتجاجات تعم 25 مدينة سودانية في ذكرى "فض الاعتصام"

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج