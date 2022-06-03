شؤون فلسطينية

طاهر النونو: ما حدث بالقدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة

طاهر النونو: ما حدث بالقدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن قيادة المقاومة تعاملت بحكمة متناهية في الرد على مسيرة الأعلام الاسرائيلية بمدينة القدس.

وأشار النونو في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الجمعة، إلى أن المواجهة المفتوحة والشاملة مع الاحتلال، استراتيجية تقودها المقاومة، وأن ما حدث في القدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة.

وأوضح، أن المواجهة المفتوحة والشاملة مع الاحتلال استراتيجية تقودها المقاومة، منوها في الوقت ذاته، إلى أن ما حدث في القدس يستوجب الرد لكن بالكيفية التي تراها المقاومة.

وقال النونو: "موقف حركة حماس واضح برفض الاعتداء على المسجد الأقصى، والقدس غير خاضعة للتفاوض وستبقى فلسطينية عربية"، مضيفا: "المقاومة قامت بكي الوعي في معركة سيف القدس، والاحتلال يحاول تحسين صورته أمام جمهوره".

في السياق ذاته، أكد المستشار الاعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن وجود الاحتلال في مدينة القدس استثناء ولا مكان له على الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال يخشى كل شيء في مدينة القدس.

وبين النونو، أن معركة القدس بدأت، ومن سيضع لها خاتمة هو الشعب الفلسطيني ومقاومته، والاحتلال اختار أن يفجر مركز الصراع وعليه أن يتحمل النتائج، مشددا على ضرورة أن تتصاعد المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق الفلسطينية، وطالما هناك احتلال على الأرض الفلسطينية سيكون هناك مقاومة.

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